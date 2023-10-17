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Haberler Spor Petkimspor evinde kral

Petkimspor evinde kral

HABER MERKEZİ
Petkimspor evinde kral
Aliağa Petkimspor iç sahada bu sezon güçlü rakiplerinden Pınar Karşıyaka'dan sonra deplasmana 2'de 2 yaparak gelen G.Saray'ı da mağlup etti. Maçı 76-74 kazanan Petkimspor'da antrenör Burak Gören, "Karşımızda çok saygı değer bir takım vardı. Evimizde ilk iki maçı Karşıyaka ve G.Saray gibi ligin ilk 4 hedefiyle kurulmuş çok büyük kadrolarına karşı başladık. Çok şükür ikisini de kazandık. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş bir destek vardı. Takımıma da çok teşekkür ediyorum. Çok çalışkan ve benim çalışmaktan çok mutlu olduğum büyük karakterler var. Çok güzel çalışıyoruz, çok keyif alıyoruz. Burayı da zor bir yer haline getirdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da maç maç devam edeceğiz" dedi.
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