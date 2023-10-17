Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayan kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katıldı.

Kupanın bu turunda, 2. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 25 takım ile Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10 ve TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada son olarak 3. Tur kura çekimi gerçekleşti.

İŞTE O EŞLEŞMELER:

Antalyaspor - 52 Orduspor

Kastamonuspor - Ayvalıkgücü

Gaziantep FK - Efeler 09 Spor

Gençlerbirliği - Mehmet Akif Üniversitesi

Menemen FK - Nevşehir Belediyespor

Arnavutköy - Gölcükspor

Konyaspor - Erbaaspor

Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı

Somaspor - Talasgücü

Fethiyespor - Tokat Belediye Plevnespor

Boluspor - Karaman FK

Adanaspor - Hacettepe FK

Sivasspor - Artvin Hopaspor

MKE Ankaragücü - Malatya Arguvanspor

Ümraniyespor - Orduspor 1967

Hatayspor - Sarıyer

Karacabey - Bornova

Erzurumspor - Diyarbekirspor

İstanbulspor - Kepezspor

Düzcespor - Kuşadasıspor

Alanyaspor- Kütahyaspor

İnegölspor - Derincespor

Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İdman Yurdu

Altay - Aliağa

Kayserispor - Iğdır FK

Tuzlaspor - Çankaya Spor Kulübü

Kasımpaşa - Aksaray Belediyespor

Kırklarelispor - Karaköprü Belediyespor

Manisa FK - Pazarspor