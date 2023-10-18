Trendyol 1. Lig'de ilk iki mücadelesi veren Bodrum FK'da sarı kart alarmı verildi. Milli araya 14 puanla 4. sırada giren Muğla ekibinin as oyuncuları kaleci Diogo Sousa ve savunmanın etkili ismi Celutska 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alıyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir, pazar günkü kritik Bandırma maçı öncesi ceza sınırındaki bu iki yıldızın yanı sıra diğer oyuncuları da gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı. Sousa ve Celutska, Bandırma maçında sarı kart görmeleri halinde sonraki hafta oynanacak olan Bolu maçında forma giyemeyecekler. Yeşil-beyazlılarda Samet Yalçın, Muhammed Gönülaçar, Burak Çoban ve Gökdeniz Bayrakdar'ın da 2'şer sarı kartı bulunuyor.