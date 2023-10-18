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Haberler Spor Ercümen’den bir dünya rekoru daha

Ercümen’den bir dünya rekoru daha

Milli sporcu paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 106 metreyle rekor kırdı.

HABER MERKEZİ
Ercümen’den bir dünya rekoru daha

KALYON Holding'in sponsor olduğu milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen deprem bölgesi Hatay'da paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metreyle kırdı. Türkiye serbest dalış tarihinde kadın ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu olan, sabit ağırlık çift palet branşında da 91 metre dalışıyla Türkiye rekorunu kıran Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu geçme hedefiyle Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında nefesini tuttu. Deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için 'Hatay'a nefes ol' sloganıyla organize edilen rekor denemesinde Ercümen, su altına indi. Ercümen, 106 metreye ulaşıp rekoru kırarak, ismini bu başarıya da yazdırdı.

'ÇOK GURURLUYUM'

Ercümen, rekoru Türk bayrağı açarak kutladı. Ercümen, bu rekorla Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen spor alanında eğitim gören 100 kız öğrenciye destek verecek. Ercümen, "Cumhuriyetimizin 100. yılında dünya rekorunu Türkiye'ye, Hatay'a, Yayladağı'na kazandırdığımız için çok gururluyum, çok mutluyum." dedi.

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