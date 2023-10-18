İkinci Lig’de hafta içi mesaisi

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta zirve ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İzmir ekipleri bugün hafta içi mesaisinde terleyecek. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Demir maçlarını kazanıp Play-Off hattına giren Bucaspor 1928 bugün evinde Bursaspor'la karşılaşacak. Cemil Şeboy Stadı'nda Emre Kaan Çalışkan'ın yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Aynı grupta 4 puanla 16. sırada yer alan Altınordu ise son sıradaki Kırşehir FK'ya konuk olacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Lütfullah Aslan yönetecek. Kırmızı Grup'ta son iki maçında 5 puan kaybeden Menemen FK bugün hafta içi mesaisinde Iğdır FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Iğdır Şehir Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçta Enver Aydın görev alacak.