Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi dün yapıldı. Bu turda Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10, TFF 3. Lig'den 12 ve 2. eleme turu müsabakalarında tur atlayan 25 takım olmak üzere toplam 68 ekip mücadele edecek. Karşılaşmalar 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında oynanacak. Kura çekiminde Altay-Aliağa eşleşmesi dikkat çekerken, kupada İzmir derbisi heyecanı yaşanacak.

MANİSA FK, PAZARSPOR İLE

Aydın ekibi Efeler 09 ise Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK ile eşleşerek tur şansı arayacak. Ege ekiplerinin Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu: Bandırmaspor-Alanya Kestelspor, Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor, Somaspor-Talasgücü Belediyespor, Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor, Menemen FKNevşehir Belediyespor, Manisa FK-Pazarspor, Karacabey Belediyespor-Bornova 1877, Fethiyespor- Tokat Belediye Plevnespor.