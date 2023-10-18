Manisa Futbol’a zorlu rakipler

Trendyol 1. Lig'de milli ara dönüşü düşme hattındaki Ümraniye'ye konuk olacak olan Manisa FK'yı sonraki 4 hafta birbirinden zorlu rakipler bekliyor. Ligde son 4 maçta 9 puan kaybederek 7. sıraya gerileyen ve Play-Off'taki yerini tehlikeye sokan siyah-beyazlılar, direkt rakipleriyle oynayacak. Ümraniye'yi yenerek 4 haftalık galibiyet hasretine son vermek isteyen Manisa ekibi, daha sonra sırasıyla aynı puanı paylaştığı Çorum FK (İ), 4. sıradaki Ege ekibi Bodrum FK (D), 2. basamakta yer alan Bandırma (İ) ve lider Eyüp (D) ile kader sınavlarına çıkacak. Manisa FK'nı oynayacağı bu 4 karşılaşma ligdeki kaderini büyük ölçüde belirleyecek. Siyah-beyazlı ekibin ilk hedefi İstanbul'da pazar günü karşılaşacağı Ümraniye'yi devirerek zorlu sürece moralli başlamak.