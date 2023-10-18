Montella: En iyi psikolog benim

A Milli Takımımızın Euro 2024'e katılmasının ardından prim teklifini "Bu başarıda eski teknik direktör Stefan Kuntz'un da emeği var" diyerek reddeden Vincenzo Montella'nın psikolog teklifini de reddettiği ortaya çıktı. Kuntz'un son günlerinde oyuncuların moralleri çökmüş, öz güvenleri yerle bir olmuştu. TFF Montella'yı takımın başına getirdikten sonra İtalyan hocaya "Oyuncularla birlikte çalışıp onlara psikolojik destek verecek bir mentör, bir psikologla çalışalım mı?" sorusunu yöneltti. Montella ise bu isteğe sıcak bakmadı ve "Oyuncularım için en iyi psikolog benim. İzin verin bu problemi onlarla birlikte çözelim" cevabını verdi. Deneyimli teknik adam daha sonra futbolcularla bire bir görüşmelere başladı ve hem taktik olarak hem de psikolojik etki olarak oyuncularda iyi izlenim verdi. Futbolcuların hemen hepsi de karşılaşma sonraları yaptığı açıklamada öz güvenlerinin tekrar yerine geldiğini belirttiler.