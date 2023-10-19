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Haberler Spor Arda Güler’in dönüşü gecikti

Arda Güler’in dönüşü gecikti

HABER MERKEZİ
Arda Güler’in dönüşü gecikti
Real Madrid'de oynayan Arda Güler'in Sevilla maçında kadroda olması bekleniyordu ancak teknik direktör Carlo Ancelotti, genç futbolcunun fiziksel durumunu da göz önünde bulundurarak milli yıldızı kasım ayına kadar oynatmama kararı aldı. AS gazetesinin haberine göre, pazartesi günü takım antrenmanlarına başlayan Arda, takımla aynı tempoda çalışmalara devam etti. Ancak, Sevilla maçında geri dönüşü söz konusu değil. Güler'in takım kadrosunda olsa bile oynama şansı yok. Türk yetenek, fizik kondisyonunu ve gücünü kazandığında sahalara geri dönecek.
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