Arkas’a Aslan pençesi

AXA Sigorta Efeler Ligi 2023-2024 sezonu ilk hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-2 mağlup oldu. Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin ilk setini 25-19 kazanan İzmir temsilcisi 29 dakika süren ikinci sette rakibine 22-25 mağlup olunca skor 1-1'e geldi. 3. sette de 25-18 üstünlük sağlayan Arkas yeniden öne geçmeyi başarırken 4. seti de rakibine verdi ve 19-25'lik sonuçla durum 2-2 oldu. Son bölümde de sarı-kırmızılılar 10-15'lik sonuçla salondan 3-2 galip ayrıldı ve İzmir ekibi sezona mağlubiyetle başladı. Mavi-beyazlılar ligdeki ikinci maçında pazar günü Ziraat Bankası deplasmanına çıkacak.