İzmir’den örnek dayanışma

İzmir'in profesyonel futbol liglerindeki 9 kulübünün ve Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden İzmirspor'un temsilcileri İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) geleneksel organizasyonuyla bir araya gelip dayanışma mesajları verdi. İzmir Ticaret Odası'ndaki toplantıya İZVAK yönetimi, kulüp, TFF ve medya temsilcilerinin yanı sıra Futbol Federasyonu Yöneticisi Talat Papatya ve İzmirli Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İZVAK Başkanı Ali Erten, "Bu yıl İzmir'in tarihinde ilk kez 9 tane profesyonel takımımız liglerde yer aldı. İstanbul'dan sonra en çok profesyonel futbol takımı olan şehrin İzmir. Bu İzmir futbol tarihinde bir ilk. Beklentimiz 3-4 şampiyonluk, en az 2-3 de Play-Off" dedi. Göztepe'nin İletişim Direktörü İsmail Tur, kulüpler olarak ortak paydalarının İzmir olduğunu dile getirdi.

AYHAN DÜNDAR SİTEM ETTİ

Altay Başkanı Ayhan Dündar, organizasyonda İzmir kulüpleri olarak yeteri kadar destek alamadıklarından yakındı. Dündar, "İzmir'in spor kulüplerine yeterince ilgi göstermediği, bunun kuvvetli bir şekilde dillendirilemediği kanısındayım. İzmir'de güçlü bir kamuoyu oluşturmazsak bugün 9 olan profesyonel takım sayısı yarın 3-4 olabilir" ifadelerini kullandı. Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, İZVAK organizasyonunda kulüplere altyapı konusunda tesis yardımı yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bu sezon çıktığı TFF 3. Lig'de zirve mücadelesi veren Bornova 1877'nin Başkanı Hüseyin Ok da kulüp olarak antrenman sahaları olmamasından yakındı. Altınordu İletişim Direktörü Can Erbesler, kulüp olarak 100. yıllarını kutlayacakları 2023'te hedeflerinin hak etmedikleri 2. Lig'den kurtulmak olduğunu söyledi.