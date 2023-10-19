Spor camiası tek yürek oldu

Spor camiası Filistin için tek yürek oldu. İsrail, Gazze Şeridi'nde hasta ve yerinden edilmiş insanlarla dolu olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken Filistin'de üç günlük ulusal yas ilan edildi. Türkiye'nin köklü kulüpleri Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Göztepe ile birlikte bir çok takım ve futbolcu İsrail'i sert sözlerle kınadı. Kulüpler ve sporcular sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla, İsrail'in acımasız saldırısına tepki gösterdi.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Galatasaray: "Gazze'de masum sivillerin tedavi gördüğü hastanenin bombalanması kesinlikle kabul edilemez! Tüm insanlığı, bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini ve bir an önce bölgede barışın ve huzurun hakim olmasını canıyürekten temenni ediyoruz.

Fenerbahçe: "Savaş son bulsun! Masum insanlara yapılanı kabul etmiyoruz, Gazze'de hastanelere düzenlenen saldırıyı kınıyoruz! Günlerdir yaşanan savaşta ve son saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Beşiktaş: "Din, dil, ırk ya da kim haklı-haksız şeklinde bakmadan masum sivillerle dolu olan hastanelerin bombalanması kabul edilemez, hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz. Tüm insanlığı bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz."

Trabzonspor: "İşgal sonucu evlerinden edilen masum çocuk ve kadınların bulunduğu hastanenin hedef alınması, uluslararası hukukun ve insan haklarının çiğnendiği anlamına gelir ve asla kabul edilemez. Tüm insanlığı hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye davet ediyoruz."

Göztepe: "Gazze'de hastanelere düzenlenen bombalı saldırıyı kınıyoruz! Yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyor, masum sivillerin hayatını kaybettiği bu savaşın bir an önce son bulmasını ve bölgede barışın sağlanmasını diliyoruz."

'ZULME KARŞI SUSMAYACAĞIM'

KEREM AKTÜRKOĞLU: Çocukların, sivillerin, hiçbir suçu olmayan binlerce insanın gözlerimizin önünde katledilmesine sessiz kalamayız. Hastanelerin, camiilerin, evlerin bombalar altında kalması kabul edilemez. Şimdi susarsam, ömrüm boyunca vicdanım rahat olmayacak. Bu katliama ve yıllardır bitmeyen zulme karşı susmayacağım.

'TAM BİR KABUS'

MESUT ÖZİL: Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır!!! Bu tam bir kabus. İnsanlık nerede millet?

'BU VAHŞETLE YAŞAYAMAYIZ'

ARDA TURAN: İsrail sivilleri, masum çocukları öldürüyor. Bu zalim eyleme karşı tüm dünya birlik olmalı ve ses çıkarmalıdır. Bugün tepki göstermeyen herkes sorumlu olacak. İnsanlık bu acıyla, bu vahşetle yaşayamaz. İsrail insanlığa karşı suçları durdursun!

'ALLAH ZALİMLERDEN HABERDAR'

MERİH DEMİRAL: "Ve sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O, onları ancak gözlerin (dehşet içinde) bakakalacağı bir güne erteliyor."