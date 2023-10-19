Yeşil sahalarda görülmemiş olay

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Feriköyspor ile İFAspor arasında oynanan maçta hakemin aldığı karar tepkilere neden oldu. Maç 90+7. dakikada 1-1 sona ererken hakem, yan hakemin uyarısıyla yaklaşık bir dakika sonra müsabakayı tekrar başlattı ve Feriköy 2-1 kazandı. Müsabakada kural hatası olduğunu belirten İFAspor yetkilileri, görüntülerle birlikte TFF'ye başvurdu. Feriköy Stadı'nda oynanan ve 1-1 devam eden maçın 90+7. dakikasında İFAspor kalecisi topu uzaklaştırdı ve Feriköy kalesine doğru kontra atak sırasında hakem maçı bitirdi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte yan hakem, orta hakemin yanına giderek, müsabaka bitiminden önce kullanılan kornerin yerinden kullanılmadığını belirtti. Bunun üzerine hakem 90+7'de bitirdiği maçı, 90+8'de tekrar başlattı. Kullanılan kornerden Feriköyspor, golü bularak skoru 2-1'e getirdi. Golün ardından hakem ikinci kez maçı bitirdi. İFAspor Kulüp Başkanı Aydın Aydeniz, "Maç bittikten sonra biten bir maç tekrar nasıl başlayabilir? Burada nihayetinde biz emek harcıyoruz, yazık günahtır" dedi.