Yüksek gerilim

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un önceki gün A Spor'da yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşerken, yönelttiği iddialara cevap da gecikmedi. İlk olarak eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta tepki gösterirken, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapmayacağı ve 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısında Ali Koç tarafından sert bir yanıt vereceği öğrenildi.

HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Erden Timur'un "Lale Orta Adana Demirdspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını cep telefonundan Ali Koç'a gönderdi" iddialarının üzerine Eski MHK Başkanı Lale Orta Timur'un yalan söylediğini öne sürdü. Orta, "Erden Timur yalan söylüyor. Hakkımı helal etmiyorum." ifadelerini kullandı. Kamuoyuna beklemesi gerektiğini de belirten Lale Orta, Bugün TFF Başkanı ile yazıştım. Hukuk Kurulu'nun gerekli incelemesinden sonra gerekli açıklamaları yapmalarını bekliyorum. Ben de Sayın Erden Timur'un kamuoyunu yanıltan hayal ürünü sözleri için konuşacağım. Bekleyin." şeklinde konuştu.

ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?

"LALE Orta VAR görüntüsünü Ali Koç'a gönderdi. Kaydı var. Doğruluğu teyit edilmiş bilgi. Olayın gerçekleştiği tarih 3 Şubat 2023. Lale Orta'nın MHK Başkanı olmasından 5 gün sonra. Lale Orta VAR odasına giriyor. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını izlemek istiyor. Mert Hakan'ın attığı gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edilmişti. Ağır baskı altında kalan Lale Hanım, VAR hakemi Koray Gencerler'e soruyor, o da elle teması tespit ettiğini söylüyor. Elle teması gösteren o görüntü de sadece VAR odasında olduğu için, yüksek kale arkasında büyütülmüş görüntüyü cep telefonuna kaydediyor. Bu görüntüleri Ali Koç'a yolladığını söylüyor. Kendisi o açıyı görünce ikna oldu ama Ali Koç da, 'bu saatten sonra taraftara anlatmamız zor' diyor. Mert Hakan'ın elle oynadığını gören Koray Gencerler 1,5 ay maç almadı."

"F.BAHÇE sosyal medyada örgütlü bir yapı kurdu. Aynı örgütlü yapı Galatasaray'da yok. Savcılık bununla ilgili soruşturma açsın, yarından tezi yok. Herkesin telefon kayıtları incelensin. Gönüllü olarak imza vereceğim. Geçmiş 1, 2, 3 yıl. Tüm hesaplar incelensin. Anasının babasının dedesinin. Herkes hak yiyor. Hodri meydan."

"BİR spor yöneticisinin hakkında şikayet hattı kurulduğunu görmedim. Fenerbahçe kurdu. Ali Koç, benimle ilgili dosya hazırlattığını söyledi. Sonra öyle bir şey söylemedim falan demeye getirdi."

"GEÇEN sene PFDK kararlarıyla Fenerbahçe'nin bir defada en çok blok kapama aldığı ceza 11. Bizim 40 blok, 32 blok cezalarımız var. Temsilciler kurulunda, bunun incelenmesini istiyoruz. Ertuğrul Aslan var. Koç Holding bünyesinde çalışıyor. Böyle şeyler olamaz. Arçelik'te satış müdürü. Bu kişi bizim maçlarımıza geldiğinde hep ceza alıyoruz."