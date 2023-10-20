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Haberler Spor Arda Güler’e Milan kancası

Arda Güler’e Milan kancası

HABER MERKEZİ
Arda Güler’e Milan kancası
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler için Milan'ın devreye girdiği ve son kararı kulüp başkanı Florentino Perez'in vereceği kaydedildi. İspanyol basınında yer alan habere göre, orta sahasına takviye yapmak isteyen Milan, gözüne Real Madrid'in 18 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Güler'i kestirdi. Haberde, Real Madrid cephesinin de genç yıldızın daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynaması fikri üzerinde düşündüğü kaydedildi. Sezon başından bu yana art arda sakatlıklar yaşayan Arda Güler, henüz Real Madrid formasıyla sahaya çıkamazken, yıldız futbolcu için son kararı kulüp başkanı Florentino Perez'in vereceği kaydedildi.
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