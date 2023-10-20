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Haberler Spor Granfondo Bisiklet yarışı yapılacak

Granfondo Bisiklet yarışı yapılacak

HABER MERKEZİ
Granfondo Bisiklet yarışı yapılacak
TURKCELL Granfondo serisinin üçüncü ve son yarışı 22 Ekim Pazar günü İzmir'de gerçekleştirilecek. Sporcular, Cumhuriyet'in 100. yılı için ter dökecek. Bisiklet sporunun gelişmesi ve kamuoyunda bisiklet kullanımına dair farkındalığın artması için gerçekleştirilecek Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nda onlarca ülkeden binlerce sporcu Cumhuriyet'in 100. yılı için pedallayacak. Yarış, 22 Ekim Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp aynı yerde sona erecek. İzmir'de 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan Granfondo Yol Bisiklet Yarışı sebebiyle bazı yollar kapanacak. Valilikten yapılan açıklamaya göre, pazar günü 06.00 ile 15.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı'ndan Çeşme'ye kadar olan yollar ya trafiğe kapatılaca, ya da tek şeride düşürelecek.
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