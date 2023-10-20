Petkimspor ilk peşinde

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Mücadele, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ligde 8. sırada yer alırken, ev sahibi Samsunspor ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle puan tablosunda 14. basamakta bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet istediği mücadeleyi Zafer Yılmaz, Musa Kazım Çetin ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek. Sezona sahasındaki İzmir derbisinde Pınar Karşıyaka'yı 81-69 mağlup ederek giren Aliağa, ikinci maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 91-80'lik skorla teslim oldu.

PETKİM'İN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Geçen hafta ise yine evinde Galatasaray Ekmas'ı 76-74 yenen İzmir ekibi, Samsunspor önünde bu sezonki ilkleri gerçekleştirmek için çıkacak. Aliağa Petkim, hem bu sezonki ilk deplasman galibiyeti hem de ilk serisini yapmanın peşinde. İki takım 2019-2020 sezonunda Aliağa 1. Lig'de mücadele ederken karşılaşmıştı. İzmir ekibi deplasmandaki maçı 73-60, evindeki müsabakayı ise 82-67 kazanmıştı.