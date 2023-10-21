3. Lig’de müthiş yarış

TFF 3. Lig'de Ege ve İzmir ekipleri bugün birbirinden kritik maçlarda galibiyet kovalayacak. 1. Grup'ta üst üste 5 maçını gol yemeden kazanarak liderlik koltuğuna kurulan Aliağa Futbol sahasında Küçükçekmece Sinopspor'u ağırlayacak. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki 90 dakika saat 15.30'da başlayacak. 2. Grup'ta son iki maçını kazanarak liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka, gurbette Silifke Belediyespor karşısına çıkacak. Mersin'de Silifke Şehir Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. 2. Grup'ta yer alan iki namağlup Ege temsilcisinden 14 puanlı zirve takipçisi Turgutluspor ile 12 puanla üçüncü sıradaki Efeler 09 SFK kritik derbide mücadele edecek. Mücadele Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanacak.

2. GRUP'TA ZİRVE SAVAŞI

3. Grup'ta 16 puandaki zirve ortağı Kuşadasıspor, Özer Türk Stadı'nda Osmaniyespor FK'yı ağırlarken, aynı gruptaki Bornova 1877 ise Büyükçekmece Tepecik deplasmanına çıkacak. Bu üç karşılaşma da saat 15.30'da start alacak. 4. Grup'ta Balıkesirspor saat 18.00'de Orduspor 1967 ile dış sahada oynayacak.