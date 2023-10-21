Bodrum FK’da Özdamar döndü

Trendyol 1. Lig'de son haftalarda inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Bodrum FK'nın deneyimli stoperi Süleyman Özdamar takımıyla antrenmanlara başladı. Geçen seneki 1. Lig Play-Off Finali'nde gördüğü kırmızı kart nedeniyle sezon başında 2 maç kaçıran, ardından peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yakası bir türlü sıkıntıdan kurtulmayan 30 yaşındaki defans oyuncusu sahalara döndü. Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Özdamar, bu sezon sadece 2 maçta 11 dakika görev almıştı. Yarın Bandırmaspor ile oynanacak kritik mücadelede teknik direktör İsmet Taşdemir'in görev vermesi halinde forma giyebileceği kaydedilen deneyimli savunmacının morali de hayli yüksek.