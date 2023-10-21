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Haberler Spor Manisa FK’da Lima sessiz

Manisa FK’da Lima sessiz

BERKE ÖZBAY
Manisa FK’da Lima sessiz
Trendyol 1. Lig'de sezona iyi başlayan ancak devamını getiremeyen ve son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen Manisa FK'da Sandro Lima sessizliğe büründü. Siyah-beyazlıların sezon başında Kore ekibi Gwangju'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet oyuncusu, son 4 lig maçında rakip ağları sarsamadı. Ligin ilk haftasında Kocaelispor'a karşı 2 gol kaydettikten sonra son olarak Tuzlaspor maçında da gol sevinci yaşayan Sambacı, ligde son 4 haftada oynadıkları Giresunspor (D), Göztepe, Gençlerbirliği (D) ve Sakaryaspor maçlarını boş geçti. Lima bu süreçte sadece Gençlerbirliği mücadelesinde asiste imza attı. Manisa temsilcisi Lima'nın gol atamadığı 4 maçlık süreçte 9 puan kaybetti.
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