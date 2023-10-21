Nazilli’nin zirve hesabı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan, Nazilli Belediyespor hafta içinde Kırklareli deplasmanından ummadığı bir yenilgi alırken, gözünü yeniden zirveye çevirdi. Yarın sahasında son sıraya demir atan Zonguldak Kömürspor'u ağırlayacak olan Naz-Naz, bu maçın ardından zorluk derecesi yüksek iki kritik maça çıkacak. Siyah-beyazlılar, Zonguldak Kömür engelini kayıpsız geçmeyi planlarken, sonraki haftalarda aynı puanı paylaştığı 4. sıradaki 1461 Trabzon ile deplasmanda, 2. sıradaki Erokspor ile de sahasında karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, düşme hattındaki Kırklareli'ye hafta içinde yenildiklerine dikkat çekerken, son sıradaki rakiplerine karşı da öğrencilerini uyardı.

ÜÇ MAÇTA HEDEF 9 PUAN TOPLAMAK

Yavuzyiğitoğlu, futbolcuları rehavete kapılmamaları ve rakibi hafife almamaları konusunda uyardı. Play-Off'taki yerini sağlama almak isteyen Nazilli, önündeki bu üç maçı da kayıpsız atlatıp, zirve için avantajlı konuma gelmek istiyor. Nazilli Belediyespor'un, Zonguldak Kömürspor maçında yarın tribünlerin tamamen dolu olması bekleniyor.

EN GOLCÜ 2. TAKIM

Nazilli Belediyespor, 9 karşılaşmada 19 puanla 5. sırada konumlanırken, hücum performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon 2 maçtan yenik ayrılan ve sadece son Kırklareli maçında fileleri sarsamayan Naz-Naz, Beyaz Grup'ta en golcü ikinci takım durumunda bulunuyor. Aydın ekibi, 16 kez ağları havalandıran Erok'un ardından 15 golle 2. sırada yerini aldı.