Petkimspor doludizgin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 81-67 mağlup etti. İzmir temsilcisi, maç fazlasıyla 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Müsabakada misafir takım, ilk dakikada peş peşe bulduğu basketlerle 5-0 öne geçti. Reeder Samsunspor farkı azaltmaya çalışsa da dış atışlarda etkili olan konuk takım, ilk periyodu 31-16 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Aliağa Petkimspor, maçın 17. dakikasında farkı 16 sayıya kadar çıkardı.

ALİAĞA PETKİM HATA YAPMADI

Kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen misafir takım, Zoriks ve Thomas'ın sayılarıyla soyunma odasına 44-31 önde gitti. Üçüncü çeyreğe etkili başlayan ev sahibi takım, farkı 9 sayıya kadar düşürmesine rağmen Aliağa Petkimspor dış atışlardan bulduğu basketlerle periyodu 64-49 önde bitirdi. Son periyoda 15 sayı farkla giren Aliağa Petkimspor, üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 81-67 galip ayrıldı.