Pınar Karşıyaka Telekom önünde

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Filou Oostende'yi yenerek Avrupa'da sezona iyi başlayan Pınar Karşıyaka, bugün evinde Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de oynanacak. Karşıyaka bu sezon ligde ilk 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Telekom ise ilk 3 haftayı 2 galibiyetle geçti. Yeşil-kırmızılı ekip geçen yıl normal sezonu lider bitiren Türk Telekom'u Play-Off yarı finalinde eleyip finale çıkmıştı. KSK, sezona Aliağa Petkimspor yenilgisiyle başlamış 2. haftada ise Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek moral depolamıştı. Kaf-Kaf geçen hafta ise A.Efes'e yenilmişti.