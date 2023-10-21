Yarın İzmir’de bazı yollar kapanacak

İzmir, Cumhuriyet'in 100. yılında bir büyük bisiklet organizasyonuna daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onayı ve İzmir Valiliği'nin izniyle yarın Turkcell Granfondo İzmir 2023 Bisiklet Yarışı düzenlenecek. Kısa ve uzun parkur olmak üzere iki etapta yapılacak yarış kapsamında, 06.00 - 15.00 saatleri arasında yarış güzergâhı üzerindeki yollar trafiğe kapatılacak. Haydar Aliyev Caddesi ile İnciraltı Caddesi de trafiğe kapatılacağından rotada faaliyet gösteren ESHOT otobüsleri de geçici olarak farklı güzergâhlarda çalışacak. Üçkuyular Feribot İskelesi hizmet veremeyecek.