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Haberler Spor Aliağa Petkim’den harika başlangıç

Aliağa Petkim’den harika başlangıç

HABER MERKEZİ
Aliağa Petkim’den harika başlangıç
Süper Ligi'nde yenilediği kadrosuyla sezona çok iyi başlayan Aliağa Petkimspor 4 maçta 3'üncü galibiyetini Samsunspor'u deplasmanda 81-67 yenerek aldı. Evinde 2'de 2 yaptıktan sonra deplasmanda da ilk kez kazanmayı başaran Petkim, ligde ilk haftalardan Play-Off hattına yerleşti. Aliağa ekibinde Zoriks, 6'da 4 üçlük, 5'te 4 ikilik isabetiyle 26 sayı üretip maçın yıldızı oldu. Daha önce 2 kez küme düşmekten kurtardığı takımı bu yıl Play-Off yarışında iddialı konuma getiren Antrenör burak Gören maç sonrası, "Kolay olmayan bir deplasmanı kazandığımız için çok mutluyum. Ligin ilk 4 haftası itibariyle iyi başladık, umarım bundan sonrasını da aynı şekilde devam ettirebiliriz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.
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