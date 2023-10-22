Bornova 1877 gurbette kayıp

TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı son üç maçtan galibiyetle ayrılan Bornova 1877, deplasmanda karşılaştığı Tepecikspor'a 1-0 yenildi ve seriyi bozdu. İstanhbul'daki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşiklikle sona erdi. İkinci yarıya tutuk başlayan Bornova 1877 49'da golü kalesinde gördü. Bu dakikada ev sahibi ekibin ani atağında Yasin Kargı, savunmanın hatasını değerlendirip kaleci Bartu'nun solundan topu ağlara gönderdi: 1-0. Geride kalan 5 haftada sadece 1 yenilgi alan yeşil-beyazlılar, ligdeki ikinci yenilgisini alırken 12 puanda kalsa da Play-Off hattındaki yerini korumayı başardı.