Galatasaray’ın konuğu F.Bahçe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Ekmas ile Fenerbahçe Beko, bugün karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Sezona Merkezefendi Belediyesi Basket ve Manisa BŞB galibiyetleriyle başlayan Galatasaray, geçen hafta Aliağa Petkimspor deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı. Çağdaş Bodrumspor galibiyetiyle sezona başlayan, ikinci haftada İzmir'de Pınar Karşıyaka'ya kaybeden Fenerbahçe Beko, geçen hafta Bahçeşehir Koleji'ni iç sahada yenmeyi başardı.