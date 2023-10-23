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Haberler Spor Bodrum’dan müthiş dönüş

Bodrum’dan müthiş dönüş

Muğla ekibi, Djitte’nin golüyle geriye düştüğü maçta Haqi Osman ve Celal ile 3 puana uzandı.

HABER MERKEZİ
Bodrum’dan müthiş dönüş
Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Bodrum FK, sahasında dün en önemli rakibi Bandırma'yı 2-1 yenerek sükse yaptı. Maçın henüz 2. dakikasında Emre ortaladı ön direkte topla buluşan Djitte topu filelerle buluşturdu: 0-1. 12'de soldan kullanılan taç atışında Muhammed kafa ile topu indirdi. Gökdeniz'in kafa vuruşunda top iki kez üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 79'da sol kanattan yapılan ortaya Celal dokundu. Ön direkte Haqi Osman topu ağlara gönderdi: 1-1. 85'te Üzeyir sağ kanattan ortaladı. Celal rakibinin müdahalesine rağmen Bodrum'u öne geçirdi: 2-1. 90+3'te Gökdeniz'in şutunda kaleciyi geçen topu savunma çizgiden uzaklaştırdı. Bodrum FK kritik maçta 3 puanı kaptı.
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