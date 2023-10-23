İzmir’de Granfondo rüzgarı

Türkiye'nin en büyük amatör yol bisiklet yarışı olarak gösterilen Granfondo serisinin üçüncü ve yılın son etabı olan İzmir yarışının startı, Konak Cumhuriyet Meydanı'ndan verildi. Yarışmacılar, 59,5 kilometrelik kısa ve 108 kilometrelik uzun parkurda pedal çevirerek aynı noktadaki finiş çizgisine ulaştı. Uzun parkurda erkeklerde Ahmet Eren birinci, Oğuzhan Taştan ikinci, Adem Car Ateş üçüncü, kadınlarda ise Züleyha Dikbaş birinci, Aylin Karanfil ikinci ve Seda Aksoy üçüncü oldu. Kısa parkurda erkeklerde Nurettin Emre Oruç birinci, Melih Beyhan ikinci ve Cengiz Güner üçüncü, kadınlarda Sevcan Alper birinci, Buket Demirci ikinci ve Ayşegül Gümüş üçüncü sırada yer aldı. Yarışmanın ödül törenine AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğluda katıldı.