Manisa FK kahroldu

Trendyol 1. Lig'de Play- Off savaşı veren Manisa FK, deplasmanda Ümraniyespor'a uzatmada yediği golle mağlup oldu: 3-2. 13'te Diniyev serbest atışta topu arka direğe kesti. Popov ayak içi ile uzak direğe harika bir vuruşla Ümraniye'yi 1-0 öne geçirdi. Manisa FK ikinci yarıya golle başladı. 47'de Lima'nın pasıyla topla buluşan Tugay Manisa'ya beraberliği getirdi: 1-1. 54'te Ümraniye atağında ceza alanı içinde Klonaridis yerde kaldı. Hakem VAR'dan gelen uyarı üzerine beyaz noktayı gösterdi. 59'da Bregu penaltıyı gole çevirdi: 2-1. 90+2'de Topalli'nin ortasında Lima topu göğsüyle kontrol edip skora yeniden denge getirdi: 2-2. 90+8'de Emre kaleci Alperen ile karşı karşıya pozisyonda pasını verdi. Klonaridis topu boş filelere gönderdi: 3-2.