Manisa FK’da veda! Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Korkmaz'a kulübe vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ederek vedalaştı.

Osman Zeki Korkmaz ve ekibine kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür eden Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, genç teknik adama çiçek takdim etti. Korkmaz ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileyen Başkan Aktan, "Bu tarz vedalar zordur ama futbolda maalesef bunlar var. Osman Zeki Korkmaz hocamız, birlikte uyum içerisinde çalıştığımız, sevdiğimiz bir isim. Bazen olmayınca olmuyor ve ayrılık kaçınılmaz oluyor. Değerli Osman Zeki Korkmaz hocamıza ve ekibine bizlere verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iyi bir giriş yapan Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki Manisa FK ligin son 5 haftasında ise 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak düşüşe geçmişti.