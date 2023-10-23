Pınar KSK evinde geçit vermiyor

Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'u evinde 100-80 mağlup eden Pınar Karşıyaka'da galibiyetin yanında takımın yükselen formu da taraftarı sevindirdi. Rakibi önünde ilk periyotta 11 sayı farkla yenik duruma düştükten sonra müthiş bir geri dönüşle oyunu domine eden Kaf-Kaf'ta ilk maçlarda eleştirilen yeni transferlerden pivot Carey farkını ortaya koydu. 22 yaşındaki genç pivot, Telekom karşısında tek şut kaçırıp 20 sayı, 7 ribaundla oynadı. Ligde 4 maçta 2 galibiyete ulaşan yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon lig ve Avrupa'da evinde oynadığı 3'üncü maçtan da zaferle ayrıldı.