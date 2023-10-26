Manisa FK’da Özköylü dönemi

Trendyol 1. Lig'de üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayıran Manisa FK, teknik direktörü sorununu çözdü. Siyah-beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Osman Özköylü'nün transferini resmiyete kavuşturdu. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam sezon sonuna kadar kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalarken, kulüp binasında düzenlenen törende yine 'Süper Lig' vurgusu yapıldı. Özköylü, Manisa FK'nın hedeflerini bildiğini belirterek, "Manisa şehri ve Manisa Futbol Kulübü üst ligi hak ediyor. 19 Mayıs Stadı ile birlikte şehirle bir sinerji oluşturup hedeflediğimiz Süper Lig'e yükselmek en büyük arzumuz" dedi.

KAAN KANAK KADRO DIŞI KALDI

Bu arada Manisa FK'da yönetim, teknik direktör Korkmaz ile ayrılığının ardından yine giyotini çalıştırdı. Siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki takım kaptanı Kaan Kanak'ı süresiz kadro dışı bıraktı.