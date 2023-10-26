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Haberler Spor Manisa FK’nın Çorum maçı Coşkunses’in

Manisa FK’nın Çorum maçı Coşkunses’in

HABER MERKEZİ
Manisa FK’nın Çorum maçı Coşkunses’in
1. Lig'de 10. haftasında oynanacak olan maçların hakemleri belli oldu. Play-Off savaşı veren ve aynı puanı paylaşan Manisa FK ve Çorum FK'nın pazar günü Manisa'da oynayacağı kritik maçı Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Diğer hakemler: Yarın: 20.00: Ş.Urfa- Giresun: Feridun Daldaş, 28 Ekim Cumartesi: 13.30: Keçiörengücü- Göztepe: Ali Yılmaz, Tuzla-Erzurum: Oğuzhan Çakır, 16.00: Bolu-Bodrum FK: Ayberk Demirbaş, 19.00: Kocaeli-G. Birliği: Mehmet Ali Özer, 29 Ekim Pazar: 16.00: Adana-Ümraniye: Burak Olcar, Altay-Sakarya: Oğuzhan Aksu, 19.00: Eyüpspor-Bandırma: Ö.Tolga Güldibi.
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