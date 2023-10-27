Avrupa’da iyi başladı

Bu sezon CEV Kupası'nda mücadele eden Arkas Spor, 32'li finaller turu ilk maçında Hırvatistan'da Mursa Osijek'i 3-1 mağlup ederek Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yaptı. Rakibini 19-25, 25-23, 14-25 ve 18-25'lik setlerle mağlup eden İzmir temsilcisi, 1 Kasım Çarşamba günü evinde oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi tur için avantaj yakaladı. Arkas Spor, rövanşta Hırvat ekibine evinde 3-2 mağlup olsa bile puan üstünlüğü sağlayıp turu geçen takım olmayı başaracak. Mavibeyazlı ekip, bir üst tura yükselmesi halinde Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turundan gelecek rakiple karşılaşacak.