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Çağdaş Bodrum seri peşinde

HABER MERKEZİ
Çağdaş Bodrum seri peşinde
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Çağdaş Bodrum Spor seri yakalamayı hedefliyor. Başantrenör Ender Arslan, hedeflerinin Bursaspor maçını kazanmak olduğunu söyledi. Geçen hafta evinde Darüşşafaka'yı 89-73 yenerek ilk galibiyetini alan Ege ekibinde Arslan, takımdaki özgüvenin yerine geldiğini söyledi. Bu hafta da galibiyet için kenetlendiklerini belirten Arslan, "Zorlu bir fikstürle sezona başladık. Hepimiz motiveyiz. Ligde Darüşşafaka gibi zor bir rakibi iç sahada, güzel bir atmosferde yenmeyi başardık. Bizim özgüvenimiz açısından da çok iyi oldu" dedi.
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