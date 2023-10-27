Fenerbahçe uygun adım

UEFA Konferans Ligi H Grubu 3. maçında Fenerbahçe, sahasında Bulgar ekibi Ludogorets'i mağlup ederek grubunda üçte üç yaptı: 3-1. 26. dakikada Batshuayi'nin ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Fred'in yaptığı vuruşta kaleci Sluga meşin yuvarlağı uzak direğe çeldi. 30'da ceza sahası dışında topla buluşan Piotrowski'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı. 42'de Fred'in pasında topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahası içi sağ çaprazından kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

52'de Oosterwolde'nin içeri çevirdiği top Batshuayi'ye çarparak havalandı. Zajc, topu filelere gönderdi: 2-0. 65'te sol taraftan Ludogorets'in kullandığı köşe atışında kale önünde Naressi'nin röveşata vuruşunda Becao'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

82'de Tekpetey'in vuruşunda İrfan Can'a çarpan top kale önünde bulunan Duah'ın önünde kaldı. Duah'ın ıska geçtiği top doğrudan dışarı çıktı. 90+3'te Szymanski'nin pasında ceza yayı içinde topla buluşan Zajc sert bir vuruşla skoru belirledi: 3-1.

İSMAİL KARTAL'DAN KADRODA ROTASYON

FENERBAHÇE'DE teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Hatayspor maçına göre ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitti. 62 yaşındaki çalıştırıcı, Livakovic, Ferdi, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Dzeko'yu Ludogorets karşısında yedek soyundururken, İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde, Crespo, Zajc, Kent ve Batshuayi'yi oynattı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VARDI

FENERBAHÇE, Ludogorets karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş müsabakada forma giyemedi. Fenerbahçe, Ludogorets karşısında altyapıdan 4 isme kadroda yer verdi. Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki kaleci Doğukan Demir, 18 yaşındaki ön libero Muhammet İmre, 18 yaşındaki orta saha Efekan Karayazı ve 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek zorlu müsabakada forma şansı bekledi.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

BU sezon iç sahada oynanan tüm maçlarda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Ludogorets karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı. Mücadeleyi takip etmek için tribünleri dolduran taraftarlara Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar maçtan önce ellerindeki bayrakları sallayarak görsel şölen oluşturdu. Maraton üst tribün ile iki kale arkası tribününde ise dev Türk bayrağı açıldı.