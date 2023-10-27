Manisa BŞB fırtınası

Manisa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda ilk kez yer aldığı FIBA Europe Cup grubunda 2'de 2 yaparak ilk sırada haftayı tamamladı. Süper Lig'e 2022 yılında çıkıp ligdeki ilk sezonunun ardından tarihinde ilk kez Avrupa arenasında da boy göstermeye hak kazanan Manisa ekibi Europe Cup'ta 4'te 4 yaptı. Organizasyonda eleme grubunu 2'de 2'yle ilk sırada tamamlayarak yoluna grup aşamasında devam eden Manisa BŞB, Europe Cup E Grubu'na Bakken Bears'ı 82-76 mağlup ederek başladıktan sonra önceki gün Norrkoping Dolphins'i de 79-52'yle farklı geçti. İlk iki maç sonunda grupta averajla liderlik koltuğuna kurulan Manisa, 1 Kasım Çarşamba günü kendisi gibi 2 galibiyet alan Porto ile zirvenin tek sahibi olma hedefiyle oynayacak. Bu sezon başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde hem lig hem Avrupa'da çok iyi bir performans gösteren Manisa BŞB, Porto'yu da yenerse lider olarak gruptan çıkmak için büyük avantaj elde edecek.