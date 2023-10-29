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Haberler Spor Pınar KSK teslim oldu

Pınar KSK teslim oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Pınar Karşıyaka deplasmanda Darüşşafaka’ya mağlup oldu. KSK, gurbette yine gülemedi

HABER MERKEZİ
Pınar KSK teslim oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında geçen hafta evinde Türk Telekom'u 100-80 mağlup eden Pınar Karşıyaka, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'ya 83-78 yenildi. Bu sezon henüz gurbette galibiyet alamayan yeşil-kırmızılılar, 3. yenilgisini aldı. Kaf-Kaf, 5 haftanın sonunda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Müsabakaya iki takımda pota altından bulduğu sayılarla başlarken, evi sahibi ekip ilk periyotu 20-19 önde kapattı. İkinci çeyrek nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. İki takımda kolay sayı bulurken, devreye 43-43'lük eşitlikle gidildi.

GÜCÜNÜ GÖSTEREMEDİ

Üçüncü çeyrekte İzmir temsilcisi geriye düşse de iyi bir ritim bulmayı başardı. Özellikle Martin ve Jaylon Brown ile sayılar bulan Kaf-Kaf son bölüme 63-62 önde girdi. Son çeyrekte iki takımda müthiş bir mücadele ortaya koydu. Ancak maçın son anlarında Allman ile oyuna ağırlığını koyan Darüşşafaka karşısında hücumlardan boş dönen Pınar Karşıyaka, parkeden 83-78 mağlup ayrıldı.

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