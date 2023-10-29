Pınar KSK teslim oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında geçen hafta evinde Türk Telekom'u 100-80 mağlup eden Pınar Karşıyaka, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'ya 83-78 yenildi. Bu sezon henüz gurbette galibiyet alamayan yeşil-kırmızılılar, 3. yenilgisini aldı. Kaf-Kaf, 5 haftanın sonunda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Müsabakaya iki takımda pota altından bulduğu sayılarla başlarken, evi sahibi ekip ilk periyotu 20-19 önde kapattı. İkinci çeyrek nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. İki takımda kolay sayı bulurken, devreye 43-43'lük eşitlikle gidildi.

GÜCÜNÜ GÖSTEREMEDİ

Üçüncü çeyrekte İzmir temsilcisi geriye düşse de iyi bir ritim bulmayı başardı. Özellikle Martin ve Jaylon Brown ile sayılar bulan Kaf-Kaf son bölüme 63-62 önde girdi. Son çeyrekte iki takımda müthiş bir mücadele ortaya koydu. Ancak maçın son anlarında Allman ile oyuna ağırlığını koyan Darüşşafaka karşısında hücumlardan boş dönen Pınar Karşıyaka, parkeden 83-78 mağlup ayrıldı.