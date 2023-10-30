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Bodrum FK seri başlatamadı

Geçen hafta kazanarak üst sıralara tırmanan Muğla ekibi, bu hafta yenilerek ağır yara aldı.

HABER MERKEZİ
Bodrum FK seri başlatamadı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Boluspor'a 2-1 kaybeden Bodrum Futbol Kulübü, seri yakalayamadı. Geçen hafta evinde Bandırmaspor'u yenip zirve yarışında umutlanan yeşilbeyazlılar, Bolu deplasmanından puansız dönerek üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı. Bodrum FK, son 3 dış saha maçını kazanamadı. Son olarak Sakaryaspor'u gurbette 2-0 yenen Bodrum FK, Altay, Eyüpspor ve Boluspor deplasmanlarından sadece 1 puan çıkarabildi. Altay'la berabere kalan Ege ekibi, Eyüpspor ve Boluspor'a kaybetti.

TAŞDEMİR: ÖNLEM ALAMADIK

Teknik direktör İsmet Taşdemir, Boluspor yenilgisinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Rakibimizin uzun ve duran toplarla etkili olacaklarını tahmin ediyorduk ve etkili de oldular. Maalesef önlem alamadık, kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Üzüntülüyüm. Boluspor kazanmayı çok istedi ve kazandı. Biz önümüze bakacağız" yorumunu yaptı.

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