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Haberler Spor Osman Aşkın Bak’tan karatecilere tebrik

Osman Aşkın Bak’tan karatecilere tebrik

HABER MERKEZİ
Osman Aşkın Bak’tan karatecilere tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Karate Şampiyonası'nda 2'si altın, 6 madalya kazanan milli sporcuları, yayımladığı mesajla kutladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Büyükler Karate Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil ettiniz. Bu zaferlerinizle ay-yıldızlı bayrağımızı bir kez daha dalgalandırıp hepimizi gururlandırdınız. İnanıyorum ki sizlerin bu başarısı sizden sonra gelecekler için önemli bir ilham kaynağı olacaktır. Başarılarınızdan dolayı hepinizi canı gönülden kutluyor, sizleri yetiştiren antrenörlerimize ve ailelerinize teşekkür ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun."
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