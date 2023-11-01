Aydın’ın Sultanları nihayet kazandı

AYDIN Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde Karayolları'nı 3-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Vodefone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayollarını konuk etti. Efeler ilçesindeki Mimar Sinan Spor Salonunda oynanan maçı mavi-beyazlılar, 25-14, 25-15 ve 26-24'lük setlerle 3-0 kazandı. Karayolları'nı set vermeden geçen Aydın'ın Sultanları, bu galibiyetle puanını 5'e yükselterek rahat nefes aldı. Aydın BŞB'li oyuncular, elde ettikleri sezonun ilk galibiyetini taraftarıyla kutladı.