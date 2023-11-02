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Arkas Spor bir üst turda

İzmir ekibi CEV Kupası 32’li final turu rövanş maçında da Mursa Osijek’i yenerek ilk 16’ya girdi.

HABER MERKEZİ
Arkas Spor bir üst turda

CEV Kupası 32'li Finaller Turu rövanş maçında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Hırvatistan'ın Mursa Osijek takımını 3-0 mağlup etti. İlk maçı 3-1 kazanan temsilcimiz, rövanşı da alarak adını 16'lı Finaller Turu'na yazdırdı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-21,

25-13 ve 25-19'luk skorlarla sona erdi. Üst turda CEV Şampiyonlar Ligi eleme grubundan gelecek takımla karşılaşacak İzmir temsilcisi Arkas Spor'un olası rakipleri arasında CS Arada (Romanya), Prometey (Ukrayna), Olympiakos (Yunanistan) veya Neftohimik (Bulgaristan) yer alıyor.

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