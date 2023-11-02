Pınar KSK tam gaz

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. haftasında Pınar Karşıyaka Alman ekibi EWE Baskets Oldenburg'u 85-83 yenerek grupta ikinci maçını da kayıpsız geçti. Maçın ilk basketini bulmasına rağmen rakibinin 9-0'lık serisine engel olamayan KSK, ilk 4 dakikayı 9-2 geride geçti. 7. dakikada farkı 10 sayıya (19-9) çıkaran konuk ekip, periyodu 22-18 önde bitirdi. 2. periyodun başında üst üste 3 sayılık basketler bulan Kaf- Kaf, 15. dakikada 33-26 üstünlük kurdu. Aradaki farkı 13 sayıya (42-29) yükselten İzmir ekibi soyunma odasına 48-39 önde gitti.
İKİNCİ YARI NEFESLER KESİLDİ
3. periyoda etkili başlayan Oldenburg, 23. dakikada Russell'ın 3 sayılık basketiyle 51-51 eşitliği sağladı. KSK rakibinin 58-53 üstünlük kurduğu müsabakada 65-64 öne geçmesine rağmen Oldenburg periyodu 66-65 üstün bitirdi. Karşılıklı basketlerle geçilen dördüncü periyodun son 2 dakikasına 79-79 eşitlikle girildi. Son bölümde Hilliard'la etkili olan Pınar Karşıyaka, müsabakayı 85-83 galip tamamladı.