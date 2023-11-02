  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Pınar KSK tam gaz

Pınar KSK tam gaz

İzmir ekibi, çekişmeli geçen maçta Oldenburg’u yenerek ikide iki yaptı. Basketbol Şampiyonlar ligi ikinci maçında evinde Alman ekibini de deviren Kaf-Kaf yoluna kayıpsız devam etmeyi başardı.

HABER MERKEZİ
Pınar KSK tam gaz

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. haftasında Pınar Karşıyaka Alman ekibi EWE Baskets Oldenburg'u 85-83 yenerek grupta ikinci maçını da kayıpsız geçti. Maçın ilk basketini bulmasına rağmen rakibinin 9-0'lık serisine engel olamayan KSK, ilk 4 dakikayı 9-2 geride geçti. 7. dakikada farkı 10 sayıya (19-9) çıkaran konuk ekip, periyodu 22-18 önde bitirdi. 2. periyodun başında üst üste 3 sayılık basketler bulan Kaf- Kaf, 15. dakikada 33-26 üstünlük kurdu. Aradaki farkı 13 sayıya (42-29) yükselten İzmir ekibi soyunma odasına 48-39 önde gitti.

İKİNCİ YARI NEFESLER KESİLDİ

3. periyoda etkili başlayan Oldenburg, 23. dakikada Russell'ın 3 sayılık basketiyle 51-51 eşitliği sağladı. KSK rakibinin 58-53 üstünlük kurduğu müsabakada 65-64 öne geçmesine rağmen Oldenburg periyodu 66-65 üstün bitirdi. Karşılıklı basketlerle geçilen dördüncü periyodun son 2 dakikasına 79-79 eşitlikle girildi. Son bölümde Hilliard'la etkili olan Pınar Karşıyaka, müsabakayı 85-83 galip tamamladı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA