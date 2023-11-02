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Haberler Spor Soma’dan gol şov

Soma’dan gol şov

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Manisa ekibi sahasında Talasgücü’nü Mehmet Refik (3), Ahmet, Özgür ve Osman ile devirdi.

HABER MERKEZİ
Soma’dan gol şov

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Denizlispor'u 1-0 yenerek kötü gidişe 'dur' diyen Somaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da rahat bir galibiyetle turladı: 6-0. Siyah-beyazlılar, sahasında 3. Lig ekibi Talasgücü'nü ağırladı. Manisa ekibi, maça hızlı başlayarak 22'de Ahmet ve 24'te Mehmet Refik'in golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakaladı: 2-0. İlk yarı biterken Mehmet Refik bir kez daha sahne aldı ve ilk yarı 3-0 sona erdi. Somaspor, zayıf rakibi karşısında ikinci yarıda da baskılı ve istekli oyununu sürdürdü. 52. dakikada Mehmet Can Refik kendisinin 3'üncü, takımının ise 4'üncü golünü kaydetti. Oyuncu değişikliklerinin ardından siyah-beyazlıların golleri devam etti.

BASKILI OYUN DEVAM ETTİ

72'de Özgür'ün golüyle skor 5-0 oldu. Son dakikalarda konuk ekip skorun da etkisiyle oyundan iyice düştü. 70'te Ahmet Demirli yerine oyuna giren Osman Burak, 89. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 6-0. Somaspor bu galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. Tur'a yazdıran taraf oldu.

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