Soma’dan gol şov

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Denizlispor'u 1-0 yenerek kötü gidişe 'dur' diyen Somaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da rahat bir galibiyetle turladı: 6-0. Siyah-beyazlılar, sahasında 3. Lig ekibi Talasgücü'nü ağırladı. Manisa ekibi, maça hızlı başlayarak 22'de Ahmet ve 24'te Mehmet Refik'in golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakaladı: 2-0. İlk yarı biterken Mehmet Refik bir kez daha sahne aldı ve ilk yarı 3-0 sona erdi. Somaspor, zayıf rakibi karşısında ikinci yarıda da baskılı ve istekli oyununu sürdürdü. 52. dakikada Mehmet Can Refik kendisinin 3'üncü, takımının ise 4'üncü golünü kaydetti. Oyuncu değişikliklerinin ardından siyah-beyazlıların golleri devam etti.

BASKILI OYUN DEVAM ETTİ

72'de Özgür'ün golüyle skor 5-0 oldu. Son dakikalarda konuk ekip skorun da etkisiyle oyundan iyice düştü. 70'te Ahmet Demirli yerine oyuna giren Osman Burak, 89. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 6-0. Somaspor bu galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. Tur'a yazdıran taraf oldu.