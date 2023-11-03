Bodrum telafi peşinde

BODRUM FK, 1. Lig'de Boluspor deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyeti bu hafta Ege derbisinde Manisa FK'yı evinde yenerek telafi etmek istiyor. Manisa FK'nın zorlu bir rakip olduğunu söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İç saha istatistiğimiz iyi olabilir ama rakip her türlü istatistiği bozabilecek bir rakip" dedi. Manisa'nın yeni hocası Osman Özköylü'nün ligi çok iyi bildiğini ifade eden Taşdemir, "Kendimize özgü mücadelemizi en iyi şekilde sahaya yansıtmalıyız" diye konuştu. Bu arada tecrübeli stoper Süleyman Özdamar da uzun süre sonra oynamaya hazırlanıyor. Sakatlıkları atlattığını belirten Özdamar, "Rakibi iyi analiz ettik, inşallah 3 puanı alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.