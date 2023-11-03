  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa

Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa

HABER MERKEZİ
Galatasaray’ın rakibi Kasımpaşa
GALATASARAY, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı. Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA