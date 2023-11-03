Galatasaray’ın rakibi Kasımpaşa

GALATASARAY, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı. Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.