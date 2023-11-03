Ligde hüsran Avrupa’da bayram

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, yeni sezona iyi başlangıç yapamazken Avrupa'da ise tutulmuyor. Ligde 5 maçta sadece 2 galibiyet alarak, 3 yenilgiyle 10. sırada konumlanan Kaf-Kaf, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda ise yakaladığı müthiş seriyle zirveye damga vurdu. Yeşil-kırmızılılar, E Grubu'ndaki 2. maçında konuk ettiği Oldenburg'u da önceki akşam 85-83 yenerek üst üste iki maçını kazandı

STRASBOURG'A KONUK

Gruptaki ilk maçında Oostende'yi mağlup eden Pınar Karşıyaka, Alman ekibini de taraftarlarının desteği ile devirmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi'nde 15 Kasım'da Fransa'da kendisi gibi 2'de 2 yapan SIG Strasbourg'a konuk olacak Kaf-Kaf galip gelmesi durumunda grup liderliği ve adını direkt son 16'ya yazdırma yolunda çok büyük avantaj elde edecek.

"İNANILMAZ BİR MAÇTI"

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, "İnanılmaz bir maçtı. Bizim için harika bir galibiyet oldu. Çok iyi oyuncuları olan, sert bir takıma karşı oynadık. 18 top kaybımız vardı, bu sayı çok fazla. Yine de galibiyet için tüm takım savaştı. Bizim tüm iç saha maçlarımızı kazanmamız lazım. Bugün 1 tane galibiyet daha ekledik. Çok mutluyum" dedi.