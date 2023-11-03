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Haberler Spor Manisa FK’da tehlike çanları

Manisa FK’da tehlike çanları

BERKE ÖZBAY
Manisa FK’da tehlike çanları
TRENDYOL 1. Lig'de sezona büyük umutlarla başlayan, ancak son haftalarda aldığı sonuçlarla umduğunu bulamayan Manisa FK'da tehlike çanları çalmaya başladı. Manisa ekibi, 2021-2022 sezonunun ardından en kötü serisine imza attı. Bu sezon oynanan son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen siyahbeyazlılar, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle hanesine 4 puan yazdırabildi. Bu süreçte tam 14 kritik puan kaybeden Manisa temsilcisi, en son iki sezon önce 9 maç üst üste 3 puanı bir arada görememişti. Geçen sezon ise iyi bir grafik sergileyen siyah-beyazlılar, sadece 4 maç üst üste 3 puanı bir arada görememişti. Üst sıralardan da günden güne uzaklaşan Manisa FK'da gözler Bodrum FK maçına çevrildi.
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