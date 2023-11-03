TRENDYOL 1. Lig'de sezona büyük umutlarla başlayan, ancak son haftalarda aldığı sonuçlarla umduğunu bulamayan Manisa FK'da tehlike çanları çalmaya başladı. Manisa ekibi, 2021-2022 sezonunun ardından en kötü serisine imza attı. Bu sezon oynanan son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen siyahbeyazlılar, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle hanesine 4 puan yazdırabildi. Bu süreçte tam 14 kritik puan kaybeden Manisa temsilcisi, en son iki sezon önce 9 maç üst üste 3 puanı bir arada görememişti. Geçen sezon ise iyi bir grafik sergileyen siyah-beyazlılar, sadece 4 maç üst üste 3 puanı bir arada görememişti. Üst sıralardan da günden güne uzaklaşan Manisa FK'da gözler Bodrum FK maçına çevrildi.