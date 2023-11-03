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Somaspor kupada farklı

HABER MERKEZİ
Somaspor kupada farklı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Denizlispor'u yenerek Play-Off hattında yeniden iddialı konuma gelen Somaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda da gol şov yaptı. Kupada 3'üncü Lig ekibi Talasgücü Belediyespor'u evinde 6-0 yenerek eleyip yoluna devam eden siyahbeyazlı ekipte sezon başında transfer edilen Mehmet Refik Can, 58 dakika oyunda kalıp hat-trick yaptı. Son maçlarda kalesini gole kapatmayı da başaran Manisa ekibinde galibiyetlerin gelmesiyle beraber yüzler de gülmeye başladı. Siyah-beyazlılar şimdi ligde Sarıyer deplasmanından 3 puanla dönerek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.
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